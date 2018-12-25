РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 25 дек. В текущем году сотрудники «Мособлпожспаса» Люберец спасли более 100 человек, они более 1 тысячи раз выезжали по сигналу тревоги, сообщил заместитель начальника Люберецкого территориального управления «Мособлпожспас» и председатель первичной профсоюзной организации Михаил Иванов.

В рамках чествования сотрудников «Мособлпожспаса» Люберец, которое прошло во Дворце спорта во вторник, Иванов поздравил спасателей в преддверии профессионального праздника.

«За год наши спасатели выезжали по сигналу тревоги более тысячи раз, спасено более 100 человек. От души поздравляю с этим знаменательным праздником. Мы его празднуем 24-й раз. И сегодня 28-я годовщина со дня образования Российского корпуса спасателей», – сказал Иванов.

Он пожелал спасателям спокойной работы.

«Спокойных будней вам, ложных вызовов, и всегда возвращайтесь домой с работы», – сказал Иванов.