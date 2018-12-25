РИАМО - 25 дек. В ближайшие три года в Москве планируется построить 63 детских сада, 82 школы, 25 объектов культуры, 73 объекта здравоохранения и 48 объектов спорта, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, одним из приоритетов градостроительной политики остается продолжение работы по обеспечению доступа горожан к объектам социальной сферы.

«Всего в ближайшие три года мы планируем построить 265 различных социальных объектов — 63 детских сада, 82 школы, 25 объектов культуры, 73 объекта здравоохранения и 48 объектов спорта. В планах на ближайшие три года - вырасти еще на 28%», — сказал Хуснуллин.

Он добавил, что в этом году в столице были построены 21 детский сад, 11 школ, три объекта культуры, семь объектов здравоохранения и 14 объектов спорта. По его словам, из 56 введенных в эксплуатацию социальных объектов, 21 построен за счет средств инвесторов.