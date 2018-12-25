РИАМО - 25 дек. В этом году приток иностранных туристов в Россию увеличился на 20%, всего за текущий период в туристических целях страну посетили более 5 миллионов иностранцев, сообщила журналистам во вторник исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«Въездной туризм является на 90% организованным. В организованном сегменте у нас существенная динамика. До конца года мы ожидаем увеличение потока на 20% граждан тех стран, которые указали своей целью приезда именно туризм. В совокупности, по нашим оценкам, это больше пяти миллионов человек», – сказала Ломидзе.

Она добавила, что больше всех прирост показали Южная Корея, Китай и Германия. Прирост туристов из этих стран составил 44%, 11% и 7% соответственно.