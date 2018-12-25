РИАМО - 25 дек. Около 3,5 миллионов квадратных метров жилой недвижимости планируют ввести в эксплуатацию в 2019 году в столице, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Я думаю, что мы в 2019 году жилья введем не менее 3,5 миллионов квадратных метров. Общий ввод недвижимости будет на уровне 8,5–8,6 миллиона квадратных метров. Причем это и коммерческая недвижимость, и по офисам снова началась активная работа. Это показывает, что, несмотря на трудности, инвестиционный климат в Москве хороший», – сказал Хуснуллин.

По его словам, порядка 3,5–4 миллионов квадратных метров жилья будут вводить ежегодно в Москве на протяжении ближайших двух-трех лет.

Всего за 2018 год в столице введено в эксплуатацию около 8 миллионов квадратных метров различной недвижимости, к концу года этот показатель вырастет до 8,5 миллионов, из них 3,45 миллиона квадратных метров жилья.