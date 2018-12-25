РИАМО - 25 дек. Американский актер Маколей Калкин, известный по главной роли в первых частях новогодней комедии «Один дома», сочувствует воришкам, не доведшим до конца своего преступного замысла на Рождество, сообщает во вторник Газета.ru.

«Мне не по себе из-за всех грабителей, у которых из-за меня так и не получилось ограбить дом в Рождество», — написал Калкин в своем Twitter.

Актер в Twitter имел в виду преступников из комедий «Один дома», у которых не получалось совершить ограбление в праздники из-за проделок мальчика по имени Кевин.

Ранее стало известно, что комедия «Один дома» получит продолжение.