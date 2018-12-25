РИАМО – 25 дек. Цена на нефти Brent упала на 13% с момента начала торгов, фьючерсы на сырую нефть упали до минимального уровня за последние 18 месяцев, пишет во вторник Газета.ru.

«Цена на нефть марки Brent рухнула на 13% с момента начала торгов и остановилась на стоимости в 47 долларов за баррель», – говорится в сообщении.

Вслед за нефтью начал снижаться рубль. Курс доллара вырос на 0,3% до 68,9 рубля, а евро также подорожал на 0,3% до 78,6 рубля.

В понедельник, 24 декабря, цена нефти Brent рухнула более чем на 6%.

Эксперты считают, что падение цен на нефть связано с усиливающимся пессимизмом относительно перспектив мировой экономики и неверием в то, что снижение нефтедобычи в рамках ОПЕК+ скомпенсирует ее рост на сланцевых месторождениях.