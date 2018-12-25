РИАМО – 25 дек. Специалисты Роспотребнадзора рассказали, какие продукты лучше употреблять в пищу в зимнее время года, среди них – жирная рыба, капуста и орехи, сообщает Газета.ru.

«Зимой организм тратит больше энергии из-за понижения температуры. Чтобы компенсировать энергопотери, в Роспотребнадзоре посоветовали употреблять в пищу больше продуктов, богатых «полезными» жирами и углеводами», – отмечается в материале.

К таким продуктам, в первую очередь, относятся жирная рыба, растительные масла (оливковое, льняное, подсолнечное), зерновые продукты (предпочтительно, цельнозерновые или с добавлением отрубей и проростков), сезонные овощи (капуста, морковь, лук, чеснок), свежая зелень, фрукты (гранаты, цитрусовые, яблоки), орехи.

Как подготовить организм к сезону простуд>>