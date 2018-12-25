РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 дек. Корреспонденту «РИАМО в Люберцах» Людмиле Шевченко во вторник вручили грамоту от «Мособлпожспаса» за плодотворное сотрудничество, сообщил начальник Люберецкого территориального управления «Мособлпожспас» Олег Хатин.

Во вторник во Дворце спорта прошло чествование спасателей ГКУ «Мособлпожспас» Люберец.

«Корреспонденту «РИАМО в Люберцах» Людмиле Шевченко во вторник (25 декабря – ред.) вручили грамоту от «Мособлпожспаса» за плодотворное сотрудничество и активное участие в организации информирования населения в сфере безопасности жизнедеятельности и защиты территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», – сказал Хатин.

Он уточнил, что грамота подписана начальником ГКУ Московской области «Мособлпожспас» Геннадием Пестовым.