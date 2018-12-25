РИАМО - 25 дек. Экс-депутат нижней палаты парламента Франции, бывший министр по вопросам развития «Большого Парижа» Морис Леруа получит работу в компании «Мосинжпроект», где будет отвечать за развитие новых территорий столицы, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Экс-министр Франции Морис Леруа, который отвечал за развитие городов, был куратором проекта «Большой Париж», а затем депутатом Национального собрания Франции, отказался от занимаемых должностей и переезжает в Россию. <…> Он будет работать заместителем генерального директора компании «Мосинжпроект» и курировать внешние связи компании, а также проведение Московского урбанистического форума», – сказал Хуснуллин.

Он добавил, что Леруа будет заниматься внешним сотрудничеством компании, которая на 100% принадлежит городу.

«Морис Леруа хорошо знаком с Москвой, он любит Россию, давно сотрудничает с нами в качестве советника по развитию присоединенных территорий столицы. Фактически эта работа будет продолжена», – подчеркнул Хуснуллин.

Заммэра уточнил, что Леруа принимал участие в проекте развития новой Москвы, в том числе транспортной системы.