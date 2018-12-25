РИАМО - 25 дек. В 2018 году в новые производства, заводы и фабрики в Подмосковье было инвестировано 817 миллиардов рублей, рост составил 15%, кроме того, в регионе важно создавать рабочие места, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Во вторник состоялось заседание Высшего совета Московской области. В мероприятии приняли участие члены областного правительства, депутатский корпус, руководители органов местного самоуправления, представители Общественной палаты Московской области и муниципальных общественных палат.

«Как и федеральный бюджет, наш бюджет состоит на 70-72% из затрат на социальные нужды. Вместе с тем мы находим возможности <…> инвестировать в основной капитал, наращивать наш экономический потенциал. В этом году мы прибавили плюс 15% - 817 миллиардов рублей инвестировано в новые производства, в новые заводы, фабрики, и для нас это является стратегически важным показателем», — сказал Воробьев на заседании совета.

Губернатор добавил, что тема экономики сегодня является самым главным вызовом.

«И наш соответствующий блок, инвестблок, и каждый глава территории понимают, насколько важно создание рабочих мест», — отметил Воробьев.

Ключевой темой заседания стало подведение основных итогов проделанной в 2018 году работы в рамках исполнения президентских указов и задач, сформулированных в программных обращениях губернатора.