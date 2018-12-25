РИАМО - 25 дек. Власти Москвы не намерены закрывать станцию «Комсомольская» на период строительства второго выхода, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«По второму выходу со станции «Комсомольская» могу сказать, что проект очень сложный: глубина залегания более 60 метров. Основная сложность – это обеспечение безостановочной работы метрополитена во время проведения работ», – сказал Хуснуллин.

Он подчеркнул, что станция будет работать без остановки. Хуснуллин отметил, что площадь трех вокзалов с учетом Московских центральных диаметров (МЦД) будет еще более загруженной.

«Пока находимся на предпроектной работе, делаем изыскания, считаем, смотрим различные технические решения, уже более пяти изучили. Думаю, что за 2019 год сделаем обоснование цены и во второй половине года будет понятно, что со строительством. <…> Абсолютно точно могу сказать, станция в это время будет работать в обычном режиме, мы не можем допустить ее закрытия», – заключил Хуснуллин.