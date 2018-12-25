РИАМО – 25 дек. Стелу «Я люблю Котельники» установили около Дома культуры «Белая Дача» в городском округе, сообщается на официальной странице отдела рекламы городского округа Котельники в Instagram.

«Это подарок для жителей города Котельники. Теперь и у нас наконец-то есть своя стела», – отмечается в сообщении.

Для жителей и гостей Котельников объявили флешмоб. Теперь все желающие могут сфотографироваться с новой стелой и выложить в социальные сети фотографии с хэштегом #ЯлюблюКотельники.