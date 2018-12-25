РИАМО - 25 дек. Порядка 7 миллионов квадратных метров жилья планируется построить на территории Москвы для переселения горожан по программе реновации к концу 2023 года, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Мы видим возможность строительства порядка 7 миллионов квадратных метров жилья. Около 120 тысяч человек смогут переехать в это жилье в течение трех лет. Строительство запланировано на 5 лет, до 2023 года включительно», – заявил Хуснуллин.

Он добавил, что данные объемы переселения прогнозируются на основе утвержденных 308 стартовых площадок программы реновации жилфонда.

«На публичные слушания мы наметили порядка 86 проектов планировок, каждую неделю мы в штабном режиме, сначала у нас в комплексе, потом у мэра (Сергея Собянина - ред.) рассматриваем каждую площадку», – отметил Хуснуллин.

Он добавил, что до конца 2019 года с жителями планируется обсудить порядка 86 проектов планировок.

«Мы видим, что 95% жителей переезжают без замечаний в построенные дома, их устраивает и география, и качество жилья. Это очень высокий и хороший показатель. Надеемся, что жители на публичных слушаниях нас поддержат», – заключил заммэра.

Он добавил, что ежегодно с 2021 года планируется ввод недвижимости для программы реновации в объеме около 1-1,8 миллиона квадратных метров.

«Достаточно большой объем вводим 2021-м, 2022-м, 2023-м годах», – сказал заммэра.

Программа реновации жилищного фонда Москвы была утверждена мэром Сергеем Собяниным 1 августа 2017 года. Она предусматривает расселение более 350 тысяч квартир. В программу включен 5171 дом.

В настоящее время утвержден перечень более чем из 300 стартовых площадок с потенциалом строительства более 4,5 миллионов квадратных метров недвижимости во всех административных округах города. Жилье здесь планируется спроектировать и построить до конца 2021 года.

На данный момент в стадии строительства 51 дом во всех округах столицы, кроме ТинАО и Зеленограда. Всего около 100 жилых домов на конец 2018 года будут находиться в стадии строительства в рамках столичной программы реновации.