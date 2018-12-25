РИАМО - 25 дек. Первые публичные слушания по проектам планировки территории кварталов реновации московского жилого фонда планируют провести в январе 2019 года, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Начиная с января мы планируем начать проводить публичные слушания (по проектам планировок территории кварталов реновации – ред.). Наша задача до конца 2019 года обсудить с жителями проекты планировки территории», – сказал Хуснуллин.

Он добавил, что в текущем году около 10,5 тысяч участников программы реновации получили ордера и готовятся к переезду.

«По реновации за 2018 год сделали прорыв – у нас 308 площадок утверждено к работе, мы делаем градостроительную документацию, проектируем, а где-то уже и строим в общей сложности на 4,8 миллиона квадратных метров. Это позволяет переселить порядка 80 тысяч жителей», – сказал Хуснуллин.

По его словам, власти Москвы видят возможность строительства порядка 7 миллионов квадратных метров жилья, около 120 тысяч человек смогут переехать в это жилье в течение ближайших трех лет.

«На публичные слушания мы наметили порядка 86 проектов планировок, каждую неделю мы в штабном режиме, сначала у нас в комплексе, потом у мэра рассматриваем каждую площадку», - сказал Хуснуллин.

Он уточнил, что до конца 2019 года с жителями планируется обсудить порядка 86 проектов планировок.

«Мы видим, что 95% жителей переезжают без замечаний в построенные дома, их устраивает и география, и качество жилья. Это очень высокий и хороший показатель. Надеемся, что жители на публичных слушаниях нас поддержат», - отметил Хуснуллин.

Программа реновации жилищного фонда утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. В нее включен 5171 дом, предусматривается расселение свыше 350 тысяч квартир, где проживают около 1 миллиона москвичей.

Около 7 млн кв м жилья планируется построить в Москве по реновации к концу 2023 года>>