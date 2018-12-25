РИАМО - 25 дек. Санитарный вертолет эвакуировал пострадавшего в ДТП на Киевском шоссе в Москве, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы столичного департамента по делам Гражданской обороны, чрезвычайной ситуации и противопожарной безопасности.

«Экипаж санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел на 36 километр Киевского шоссе, где произошла авария. Вертолетом с места ДТП эвакуировали 18-летнего пострадавшего с различными травмами», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на борту его сопровождает авиамедицинская бригада.