РИАМО – 25 дек. Весной 2019 года может открыться один из двух популярных у Россиян египетских курортов – Хургада или Шарм-эль-Шейх, средняя стоимость тура в этом направлении будет оцениваться в 25 тысяч рублей, сообщила журналистам во вторник исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«У нас нет пока результатов инспекции, которая съездила в Египет в декабре. Но есть ощущения, будем считать, что это экспертное мнение, что Египет откроется частично весной 2019 года, так как один из двух курортов – Хургада и Шарм-эль-Шейх – прошел проверку лучше. На весну рассчитывает министерство туризма Египта, Россия эту информацию не опровергает», – сказала Ломидзе.

Она добавила, что оценочная средняя стоимость туров в Египет в 2019 году в трехзвездочный отель по системе «все включено» составит примерно 25 тысяч рублей на человека.

После приостановки осенью 2015 года авиасообщение между Россией и Египтом было возобновлено 11 апреля 2018 года, когда авиакомпании «Аэрофлот» и Egypt Air снова начали выполнять рейсы между Москвой и Каиром. Туроператоры считают, что восстановление массового турпотока в Египет невозможно без открытия рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.