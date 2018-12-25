РИАМО - 25 дек. За год в столице введено в эксплуатацию около 8 миллионов квадратных метров различной недвижимости, к концу года этот показатель вырастет до 8,5 миллионов, из них 3,45 миллиона квадратных метров жилья, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Нас пугают кризисами, но ввод недвижимости говорит об обратном. В этом году мы введем не меньше 8,5 миллионов квадратных метров, уже введено около 8 миллионов, каждый день ведется приемка документов», – сказал Хуснуллин.

Он добавил, что по итогам 2018 года будет введено порядка 3,45 миллионов квадратных метров жилья, что больше показателей 2017 года.

«Четко видим в январе большой ввод. Жилье в городе строится стабильными темпами на уровне 3,5 миллионов квадратных метров. Судя по динамике цен, которая происходит, цены примерно стоят на одном уровне», – уточнил Хуснуллин.

Он добавил, что у жителей города возможностей купить квартиру становится больше, так как уровень дохода населения растет, а стоимость квартир – нет.

В частности, на присоединенных территория в новой Москве в текущем году спрос на жилье увеличился на 47% по сравнению с 2017 годом. Также по итогам января-ноября 2018 года ввод жилья в ТиНАО превысил 1 миллион квадратных метров, а до конца года планируют ввести еще порядка 400 тысяч «квадратов».