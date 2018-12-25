РИАМО - 25 дек. В 2018 году доход бюджета Подмосковья составил 618 миллиардов рублей, в следующем году планируется достичь показателя почти в 700 миллиардов рублей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Московская область хорошо смотрится на российской карте в части экономики. Как известно, экономика – это то, что определяет наши возможности. В 2018 году расчетный рост экономики у нас составляет 3,2 – 3,6, потому что окончательно социологи считают чуть позже, но валовый региональный продукт у нас по-прежнему на настоящее время остается вторым в стране, хотя нас уже подпирает, догоняет Санкт-Петербург ввиду различных мероприятий, связанных с регистрацией компаний», — сказал Воробьев на заседании Высшего совета.

Он уточнил, что доход бюджета в этом году составил 618 миллиардов рублей.

«Мы прибавили 50 миллиардов за этот календарный год, и задача в следующем году почти коснуться 700 миллиардов рублей», — добавил губернатор.

Во вторник проходит заседание Высшего совета Московской области. В мероприятии принимают участие члены областного правительства, депутатский корпус, руководители органов местного самоуправления, представители Общественной палаты Московской области и муниципальных общественных палат.

Ключевая тема заседания - подведение основных итогов проделанной в 2018 году работы в рамках исполнения президентских указов и задач, сформулированных в программных обращениях губернатора. Кроме того, на Высшем совете пройдет торжественная церемония награждения отличившихся по итогам года муниципалитетов. Города и районы Подмосковья, достигшие высоких показателей по отдельным отраслям экономики и социальной сферы, будут удостоены премии губернатора «Прорыв года».

Награды также получат муниципалитеты-победители программы «Территории роста: проекты развития городских округов и муниципальных районов Московской области», стартовавшей в феврале по поручению губернатора. В ходе программы муниципальные образования предлагали концепции развития своих территорий, которые оценивала профессиональная экспертная комиссия. Победители конкурса получат на реализацию проекта гранты, общий фонд которых составляет 1 миллиард рублей.