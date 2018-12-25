РИАМО - 25 дек. Железнодорожники 27 декабря организуют новогоднюю акцию на Московском центральном кольце (МЦК) для воспитанников детского дома, расположенного в городе Карабаново Владимирской области, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«Дети совершат поездку на «Ласточке» по МЦК и познакомятся с работой самой современной в России железнодорожной магистрали. В ТПУ «Лужники» для ребят организуют анимационную программу с конкурсами и подарками. Кроме того, юным пассажирам расскажут о правилах поведения на железной дороге и вручат специальные памятки», – отмечается в сообщении.

Организация акции для детей – личная инициатива специалистов Московской дирекции пассажирских обустройств. Железнодорожники помогают ребятам из этого детского дома уже не первый год.

«Дети оказались в непростой жизненной ситуации, и приближающийся Новый год – это прекрасный повод подарить им праздничное настроение и новогоднее волшебство», – заявил главный инженер дистанции по обслуживанию пассажирских обустройств Малого кольца Московской железной дороги Антон Данилов.

Он добавил, что железнодорожники попросили ребят написать, какие подарки они хотели бы получить на Новый год. Среди пожеланий – футбольная форма, бутсы, аксессуары и внешние аккумуляторы для гаджетов, мягкие игрушки и многое другое. Работники магистрали уже приготовили для ребят сюрпризы.

Как провести зиму в Подмосковье>>