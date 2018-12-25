РИАМО - 25 дек. На юго-востоке Москвы в районе Некрасовка планируют построить 25-этажный дом с пристройкой общественного назначения, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов согласовал проектную документацию для инвестиционного объекта капитального строительства.

«В Некрасовке на юго-востоке столицы построят 25-этажный многоквартирный жилой дом с одноэтажной пристройкой», – сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Он отметил, что одной из ключевых задач правительства Москвы является комплексное развитие и благоустройство столичных районов.

«Так, на юго-востоке города в районе Некрасовка активно возводят и модернизируют как жилые кварталы, так и объекты социальной, торгово-бытовой и спортивной инфраструктуры. В скором времени там будет построен еще один 25-этажный жилой дом на 336 квартир со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения в уровне первого этажа», – пояснил Леонов.

В рамках проекта в доме появится 168 однокомнатных, 96 двухкомнатных и 72 трехкомнатные квартиры различной площади и конфигурации.

«На первом этаже в каждой секции предусмотрено размещение вестибюльно-входной группы с лифтовым холлом, колясочной, помещением консьержа, кладовой, а также нежилых помещений общественного назначения. Связь по этажам будет осуществляться одной лестничной клеткой и двумя лифтами грузоподъемностью 600 килограммов и 1 тысяча килограммов», – дополняется в материале.

Благоустройство территории предполагает размещение открытых плоскостных автостоянок, а также площадок для отдыха, игр детей и занятий физкультурой, устройство газонов, высадку зеленых насаждений, установку малых архитектурных форм.