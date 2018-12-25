РИАМО - 25 дек. В Москве в ресторане у руководителя казачьего ансамбля украли 120 тысяч рублей, полиция проводит проверку по данному факту, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

«В полицию поступило заявление от женщины о том, что в ресторане на улице Арбат неизвестный из кошелька похитил денежные средства. В сумме 120 тысяч рублей», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пострадавшая обратилась в полицию 24 декабря. По данному факту организована проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как отмечает ряд СМИ, в полицию обратилась женщина, являющаяся руководителем казачьего ансамбля «Живая Русь».