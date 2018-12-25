РИАМО - 25 дек. С начала 2018 года в подмосковном Коломенском городском округе устранили свыше 1,2 тысячи нарушений правил чистоты, порядка и благоустройства, в том числе очистили здания от несанкционированной рекламы, убрали опасные элементы на детских площадках и обновили опоры уличного освещения, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

Территориальный отдел №27 территориального управления Госадмтехнадзора Московской области подвел итоги надзорной деятельности в 2018 году на территории Коломенского городского округа.

«Результатом контроля за соблюдением норм и правил чистоты, порядка и благоустройства стало устранение более 1,2 тысячи нарушений в содержании объектов и территорий», - говорится в сообщении.

На улицах населенных пунктов Коломенского округа было очищено от несанкционированной рекламы и объявлений более 100 объектов инфраструктуры, зданий и сооружений, а также объектов в полосе отвода автомобильных дорог. По итогам проверок содержания улиц, площадей, мест массового пребывания было устранено 78 правонарушений.

Кроме того, инспекторы проверили 346 детских игровых и спортивных площадок. Устранены нарушения и факторы опасности на 43 из них, убран 51 жесткий подвес. Реагируя на обращения жителей региона, сотрудники ведомства добились ремонта 12 опасных игровых элементов.

Также инспекторы ведомства вместе с волонтерами и внештатниками проводили акции «Спасти газон», «Тропинка к дому» и другие, по их итогам приведено в порядок 65 объектов.

«Значительная работа проведена местным территориальным отделом по контролю за соблюдением тишины и покоя граждан: рассмотрено 433 жалобы жителей, шум в неположенное время пресечен. По фактам парковки автомобилей на газонах и детских площадках привлечен к ответственности 61 владелец автотранспорта, все нарушения устранены», - добавляется в материале.

Благодаря усилиям инспекторов надзорного органа в текущем году в Коломенском округе провели реконструкцию на улице Зайцева с оборудованием фонтана и сквера, отремонтировали дорогу в селе Амерево. Кроме того, произведен ремонт кровель многоквартирных домов по улице Октябрьской революции, ведутся работы по реконструкции пешеходной зоны на Житной площади.

По сообщениям населения в соцсетях, непосредственно в территориальный отдел и на портал «Добродел» в результате действий инспекторов Госадмтехнадзора произведена замена опор и светильников уличного освещения по Полянской улице. Также оборудованы современные парковки на улицах Гагарина, Добролюбова, Калинина, построены новые детские площадки на улицах Митяева и Октябрьской революции.