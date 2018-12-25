РИАМО - 25 дек. Главный нарколог России Евгений Брюн посоветовал не переедать и не злоупотреблять алкоголем в новогодние праздники, в частности в ночные часы, он рекомендовал больше двигаться и танцевать, сообщает во вторник «Интерфакс».

«Человек устроен таким образом, что днем работает и ест, ночью спит. Печень активна и готова к работе именно днем. К ночи все ферментативные системы организма затихают, и ферменты не вырабатываются. Поэтому еда и питье в ночное время – в лучшем случае, это впустую, то есть проскочит насквозь, и слава богу. Но в худшем случае это наполовину переработается, в организме появятся остатки пищи и промежуточные продукты метаболизма, – и это опять будет иметь токсический эффект», – сказал Брюн.

Эксперт предостерег, что, если выпивать и наедаться в ночное время, эффекты будут плачевными.

«Надо больше двигаться, танцевать, тогда легче пройдет ночь», – дополнил специалист.

Брюн подчеркнул, что от новогоднего похмелья спасут бульон и рассол, при этом эксперт добавил, что похмелья не будет, если увеличивать промежутки между приемами алкоголя.

«Очень простой совет: как можно дольше растягивать промежутки между приемами алкоголя и пить дозами как можно меньше. Природу обмануть невозможно. Алкоголь оказывает токсическое действие, как любой яд», – заключил нарколог.

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