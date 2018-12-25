РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 25 дек. В поселке Малаховка городского округа Люберцы завершили возведение пожарного депо на три машины, сообщил начальник Люберецкого территориального управления «Мособлпожспас» Олег Хатин.

«Одно и самых важных событий – строительство пожарного депо на три машины. Оно воздвигнуто, его осталось благоустроить. Депо находится на пересечении большого Кореневского шоссе и улицы Карла Либкнехта в поселке Малаховка. После того, как оно начнет работу, та часть городского округа будет уже под нашим прикрытием. В дальнейшем планируется строительство депо в поселке Октябрьский», – сказал Хатин.

Он поблагодарил администрацию городского округа Люберцы и лично главу муниципалитета Владимира Ружицкого за поддержку и содействие.

«Люберцы – сложный городской округ, очень серьезная инфраструктура. Мы занимаем первое место по плотности населения. Активно ведется строительство. Этот год с позиции стихийных бедствий был не очень тяжелым. Не было таких ураганов, как в прошлые годы, но растет гибель людей на пожарах. Мы делаем все, чтобы было все хорошо и спокойно», – пояснил Хатин.

Он добавил, что команда спасателей Люберец в течение двух лет занимает первое место в соревнованиях по ликвидации чрезвычайных ситуаций при ДТП.

«Мы победили на первенстве России, на региональных соревнованиях. Наша команда по пятиборью спасателей заняла в этом году (2018 году – ред.) первое место в самой сложной номинации «Ликвидация последствий в ЧС техногенного характера», – резюмировал Хатин.