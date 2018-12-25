РИАМО - 25 дек. Северо-Восточную и Северо-Западную хорды, а также Южную рокаду, входящие в четвертое «хордовое» кольцо Москвы, планируется полностью ввести в эксплуатацию к 2021 году, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Он добавил, что в настоящее время по всем участкам «хордового» кольца ведутся работы по проектированию и строительству.
«Есть высокая вероятность, что 2020-2021 годами полностью кольцо закроем. Это главное достижение этого года», – подчеркнул заммэра.
Он добавил, что в 2018 году был сформирован транспортный каркас новой Москвы.
«Вне всякого сомнения, к 83-м километрам, что мы уже построили на территории новой Москвы, порядка 120 километров построим в обозримом будущем, в течение трех лет, тем самым полностью завершив каркас транспортной сети на территории новой Москвы», – заключил Хуснуллин.
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