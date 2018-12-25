РИАМО - 25 дек. С 30 декабря по 17 января на участке Озерковской набережной ограничат движение транспорта из-за продления сроков строительных работ, говорится в сообщении информационного центра Транспортного комплекса Москвы.

«Участок: Озерковская набережная в районе владения 13, строение 16, по Большой Татарской улице», — говорится в сообщении.

Движение будет ограничено с 30 декабря по 17 января круглосуточно по одной полосе.

Ограничения связаны с продлением сроков строительных работ.