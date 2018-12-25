РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 25 дек. Власти подмосковного Дзержинского определили три площадки для запуска салютов во время новогодних праздников, сообщил «РИАМО в Люберцах» сотрудник пресс-службы администрации горокруга.

«При проведении праздничных мероприятий, посвященных встрече Нового 2019 года и Рождества Христова, в ночь с 31 декабря на 1 января и с 6 на 7 января жителям разрешили использовать пиротехнические изделия 1-2 класса опасности. Для запуска салютов определены три площадки», – сказал сотрудник.

Он уточнил, что первая площадка находится со стороны карьера от дома №20 до дома №26 на Угрешской улице. Вторым местом для запуска фейерверков выбрана площадка Музея боевой техники под открытым небом на Дзержинской улице. Третья площадка - за сценой на площади Дмитрия Донского.

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