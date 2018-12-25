РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 25 дек. Первый заместитель главы администрации городского округа Люберцы Ирина Назарьева во вторник поздравила сотрудников «Мособлпожспаса» с наступающим Днем спасателя и вручила от имени муниципалитета сертификат на приобретение аварийно-спасательного оборудования, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Во вторник во Дворце спорта провели чествование спасателей «Мособлпожспаса» Люберец. Лучшим сотрудникам вручили медали и грамоты от разных ведомств.

«Разрешите поздравить вас с предстоящим профессиональным праздником - Днем спасателя. Зачастую, рискуя своей жизнью, вы спасаете жизни наших люберчан. Спасибо за ваш самоотверженный труд. Как бы вы ни работали, знайте, что дома вас всегда ждут родные и близкие. Всегда проявляйте осторожность на работе, берегите себя. В преддверии Нового года разрешите вас поздравить еще и с наступающим годом, пожелать здоровья, добра, благополучия вам и вашим семьям», – сказала Назарьева.

Заместитель начальника ФГКУ «16 ОФПС по Московской области» Максим Катаев также поздравил коллег, товарищей и друзей с наступающим профессиональным праздником и пожелал здоровья.

«Хочу пожелать спасателям удачи и самое главное – всегда возвращаться домой к своим семьям», – добавил Катаев.