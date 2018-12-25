РИАМО – 25 дек. Лидер одной из группировок фанатов футбольного клуба ЦСКА 28-летний Илья Златогоров задержан в Москве, сообщает «Интерфакс».

«Задержан 28-летний Илья Златогоров, лидер группы White Horse. У него изъят компьютер, проведен обыск на квартире», – говорится в сообщении.

В ближайшее время в отношении Златогорова может быть возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Следственные действия у фанатов футбольного клуба ЦСКА связаны с ноябрьской дракой с итальянцами в центре Москвы. Более 20 человек, предположительно болельщиков ЦСКА, вступили в драку с болельщиками итальянского футбольного клуба «Рома», прибывшими в Москву на матч.

В ходе конфликта пострадал гражданин Италии, в гостинице, где проживали итальянцы, были побиты стекла. По этому факту было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).