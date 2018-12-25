РИАМО - 25 дек. Порядка 130 километров дорог построили и ввели в эксплуатацию в текущем году, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Мы построили самый большой объем ввода дорог за всю историю - 127 километров, причем мы их построили к сентябрю. К началу самого большого трафика уже запустили все участки дорог. Более того мы построили 55 искусственных сооружений – тоннелей, развязок, мостов. Мы никогда столько не строили и не сдавали единовременно», – сказал Хуснуллин.

Он добавил, что в планах правительства было строительство 28 искусственных сооружений в 2018 году.

«Мы полностью закончили прямой ход Северо-Западной хорды, у нас остался мост через канал имени Москвы, мы в 2019 году сдадим. У нас осталась развязка на пересечении МКАД с улицей Генерала Дорохова, в 2019 году сдадим, и Северо-Западная хорда будет закончена в полном объеме», – подчеркнул Хуснуллин.

Кроме того, он дополнил, что Северо-Восточная хорда в уходящем году была выполнена на 70% – от четвертого транспортного кольца до Косинской развязки.

«Причем мы построили самую протяженную в Европе эстакады на территории городов – 2,5 километра в районе Кускового парка, связь с четвертым транспортным кольцом. Завершили полностью реконструкцию Варшавского шоссе, практически дойдя до Подольска в этом году, полностью сделали связку между Киевским и Калужским шоссе», – заключил Хуснуллин.