РИАМО - 25 дек. Четырнадцать новых станций Московского метрополитена планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«На следующий год берем уверенно 14 станций. У нас восемь станций высокого уровня готовности – это «Косино» – «Некрасовка», март-апрель уже точно поедем на них. В первом полугодии поедем точно от «Саларьево» до «Коммунарки». В конце года у нас тяжелый участок Кожуховской линии от «Косино» до «Авиамоторной», «Лефортово», – сказал Хуснуллин.

Он добавил, то в 2020 году запланировано строительство 12 станций московского метро, также будет готова «верхняя» часть Большой кольцевой линии метро.

«Если говорить в целом об итогах года, то 2018 год можно назвать по праву годом метро. Мы в этом году ввели 17 станций метро, ввели 33 километра путей, два депо – не гараж для вагонов, а полноценные заводы, на каждом из которых работают от 1 до 2,5 тысяч человек, которые могут делать полный капремонт любых вагонов», – уточнил Хуснуллин.

Он добавил, что за всю историю метростроения в Москве лишь однажды было сдано 13 станций, которые строили около 200 тысяч строителей, в том числе 21 человек получил награду «Герой соцтруда».

«Надеюсь, что 30 декабря мы запустим станцию «Савеловская», если не произойдет ничего непредвиденного. На сегодняшний день уже комплексные испытания прошли, поезда в накатку запустили, думаю, что буквально в ближайшие дни мы закончим все работы», – сказал Хуснуллин.

В частности, длина строящейся Большой кольцевой линии составит 70 километров, на ней будут 31 станция и два электродепо. Со станций кольца можно будет сделать 19 пересадок на другие линии метро, четыре пересадки на МЦК, пять пересадок на первоочередные Московские центральные диаметры Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск, 11 пересадок на линии железной дороги.

Станцию «Савеловская» Большого кольца московского метро планируют открыть 30 декабря>>