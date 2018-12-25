РИАМО - 25 дек. Порядка 70 расселенных по программе реновации домов в Москве планируется снести в 2019 году, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Порядка 70 домов планируется снести в Москве в рамках программы реновации в 2019 году», – сказал Хуснуллин.

Программа реновации жилищного фонда Москвы была утверждена мэром Сергеем Собяниным 1 августа 2017 года. Она предусматривает расселение более 350 тысяч квартир. В программу включен 5171 дом.

В настоящее время утвержден перечень более чем из 300 стартовых площадок с потенциалом строительства более 4,5 миллионов квадратных метров недвижимости во всех административных округах города. Жилье здесь планируется спроектировать и построить до конца 2021 года.

На данный момент в стадии строительства 51 дом во всех округах столицы, кроме ТинАО и Зеленограда. Всего около 100 жилых домов на конец 2018 года будут находиться в стадии строительства в рамках столичной программы реновации.