РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 дек. Жительница Подольска пожаловалась на свору агрессивных собак, которая гуляет на территории школы №13, сообщается на интернет-портале «Добродел».

По словам жительницы, на территории школы, которая находится на Бородинской улице в Подольске, каждый день гуляет свора собак из девяти особей. Женщина отметила, что они часто ведут себя агрессивно по отношению к людям. По ее словам, буквально недавно часть из них погналась за ребенком.

«Муниципальный контракт на отлов безнадзорных животных за 2018 год выполнен специализированной организацией в полном объеме. Отлов безнадзорных животных не может быть произведен в связи с тем, что в настоящее время проводятся мероприятия по подготовке конкурсных процедур в целях заключения муниципального контракта. Отлов безнадзорных животных будет произведен после заключения муниципального контракта», – ответил на жалобу председатель комитета по ЖКХ и благоустройству администрации округа Илья Скоморохов.

Также жители пожаловались на другую свору бездомных собак, которые кидаются на людей на улице Северная у дома №22 и у домов №№15 и 17 по улице Почтовая.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.