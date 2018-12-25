РИАМО - 25 дек. В Москве к концу 2018 года достроят центральный парк в «Сколкове», концепция развлекательного пространства была разработана Хироки Мацууро, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Центральный парк в «Сколкове» будет готов до конца этого года. А детский и семейный парки уже полностью завершены. Это новое яркое общественное пространство станет центром притяжения для всей территории.

«Если мы говорим о том, зачем вообще в «Сколкове» нужен парк, то, прежде всего, для того, чтобы увязать между собой все разнообразные архитектурные объекты, которые сейчас расположены независимо друг от друга, плюс к этому интегрировать Инновационный центр в окружающую среду. При этом сам парк отвечает духу «Сколкова» - он предельно разнообразен, многофункционален и рассчитан на абсолютно разных посетителей», – сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он уточнил, что концепция парка разработана Хироки Мацууро, за разработку рабочей документации и авторский надзор отвечала ландшафтная компания Arteza, разработкой дизайна малых архитектурных форм занималось голландское бюро MASA architects.

«Основой планировочного решения является создание так называемой «Радуги». Это комплекс вело- и пешеходной дорог и разных типов цветников», – дополнил Кузнецов.

Главный архитектор столицы подчеркнул, что при проектировании учитывалась связь с прилегающими территориями, непрерывность системы пешеходных коммуникаций, возможность безопасного и удобного передвижения людей, включая инвалидов и маломобильные группы населения, также минимальное количество пересечений с транспортными коммуникациями.

«Все дорожки запроектировали с учетом приоритетности движения: пешеходы/велосипедисты/автотранспорт», – перечислил Кузнецов.

Главным объектом Центрального парка будет Большой пруд, обрамленный сетью вело-пешеходных дорожек.

«Их дополняет сложная композиция из цветников разных типов. Вокруг пруда сосредоточены основные активности и значимые объекты, и прогулочные зоны вдоль берега», – пояснил Кузнецов.

Детский парк, уже построенный на территории «Сколкова», находится рядом с жилыми кварталами. Интересными для малышей могут быть и центральные ворота, выполненные в виде горки, и арт-стена, на которой действительно можно рисовать.

Семейный парк примыкает к кампусу и предназначен в первую очередь для прогулок и семейного отдыха. Разнообразие фактур покрытий придает довольно обширному пространству неповторимый колорит.

«Парк прекрасно подходит для отдыха, так и для работы в нем. На всей протяженности основного маршрута работает Wi-Fi и есть точки подзарядки на оптимальном расстоянии», – заключил Кузнецов.