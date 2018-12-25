РИАМО - 25 дек. За неделю в Подмосковье уровень заболеваемости ОРВИ был ниже эпидемических пороговых величин, жителям региона также напомнили о необходимости профилактики гриппа и ОРВИ в преддверии новогодних праздников, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

«По данным мониторинговых наблюдений в период с 15 по 21 декабря 2018 года (51 неделя) на территории Московской области среди совокупного населения зарегистрировано 45879 случаев заболеваний ОРВИ (показатель заболеваемости 62,19 на 10 тысяч населения). Показатели заболеваемости среди совокупного населения и в отдельных возрастных группах ниже расчетных эпидемических пороговых величин», — говорится в сообщении.

Заболеваемость респираторными вирусными инфекциями в настоящее время обусловлена преимущественно вирусами негриппозной этиологии. Из числа обследованных на прошедшей неделе у 20% обнаружены РНК возбудителей респираторных инфекций, в структуре находок преобладали РНК вируса парагриппа, которые составили 50% числа находок; 33,3% составили РНК аденовируса, 16,7% составили РНК риновируса.

В Подмосковье против гриппа привито более 3,5 миллиона человек – это 48,5% от численности населения.

Жителям Подмосковья также напомнили о необходимости соблюдать меры профилактики гриппа и ОРВИ, особенно в преддверии новогодних праздников и посещения различных массовых мероприятий. Так, в местах массового скопления людей и в общественном транспорте нужно избегать контакта с лицами с выраженными симптомами респираторного заболевания, необходимо одеваться по погоде, избегать переохлаждения, особенно при длительных прогулках.

«Тщательно мойте руки после посещения общественных мест – при возникновении первых признаков заболевания (кашель, насморк, подъем температуры, озноб, слабость, боль в мышцах) обратитесь за медицинской помощью, останьтесь дома и вызовите врача; включите в рацион продукты и напитки, содержащие витамин С (цитрусовые, клюква, отвар шиповника и прочее)», — добавляется в сообщении.

Жителям Подмосковья напомнили, что заболевание гриппом может иметь тяжелые последствия, особенно у детей, пожилых людей и лиц с сопутствующими заболеваниями.