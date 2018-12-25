РИАМО - 25 дек. Международный аэропорт «Жуковский» и авиакомпания «Уральские авиалинии» торжественно открыли новый маршрут Жуковский – Алма-Ата, говорится в сообщении пресс-службы компании Ramport Aero.

Вылетающих в крупнейший город Казахстана пассажиров в терминале ожидал приятный сюрприз: торжественная встреча и чай c праздничным тортом для всех участников мероприятия. Первый зарегистрировавшийся на рейс пассажир – Сергей Козлаков, направлявшийся в Алма-Ату со своим сыном Артемом – получил памятные подарки от аэропорта.

«Наше расписание пополнилось новым городом и новой страной. Это – первый рейс из Жуковского в Казахстан. Мы благодарим всех пассажиров, выбравших для начала своего путешествия Жуковский и желаем им счастливого пути! Благодаря «Уральским Авиалиниям» конец уходящего года получается по-настоящему праздничным: авиакомпания продолжает активное расширение маршрутной сети и уже послезавтра – 26 декабря – мы вместе отправим первый рейс в новогоднюю Прагу», – сказал первый заместитель генерального директора АО «Рампорт Аэро» Евгений Солодилин.

Во время новогодних праздников полеты в Алма-Ату будут осуществляться ежедневно. С 15 января расписание изменится, и рейс будет выполняться пять раз в неделю: по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям. Билеты доступны к покупке на сайте авиакомпании.

По словам первого заместителя генерального директора авиакомпании «Уральские авиалинии» Кирилла Скуратова, Казахстан является важным направлением для компании. Новый прямой рейс даст возможность пассажирам проводить деловые встречи, посещать выставки и мероприятия как в столице России, так и в Казахстане.