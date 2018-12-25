РИАМО - 25 дек. С начала 2018 года на территории Подмосковья удалось построить и реконструировать 94 объекта водоснабжения, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

Это позволило улучшить качество водоснабжения для 190 тысяч жителей Подмосковья.

«В 2018 году объекты водоснабжения модернизированы в городских округах Балашиха, Дмитровский, Павловский Посад, Истра, Рошаль, Рузский, Клин, Коломенский, Можайский, Люберцы, Талдомский, Лотошинский, Шатура, Щелково, а также Воскресенском, Сергиево-Посадском, Солнечногорском, Наро-Фоминском, Волоколамском районах», – сказал Пестов.

Он уточнил, что в ходе модернизации на водозаборных узлах устанавливаются станции водоподготовки, устаревшее оборудование заменяется на современное и более эффективное.

«Благодаря этому показатели качества воды приводятся в соответствие с нормативными требованиями – в том числе значительно снижается доля содержания в воде железа и других примесей, уменьшается мутность», – подчеркнул Пестов.

Он напомнил, что в регионе с 2014 года уже выполнено строительство и модернизация 271-го водозаборного узла.

«Благодаря этому, а также развитию Восточной системы водоснабжения, доведено до нормативного качество водоснабжения более 1 миллиона 300 тысяч жителей региона», – резюмировал Пестов.