РИАМО - 25 дек. В новогоднюю ночь жителей Москвы и Подмосковья ожидает небольшой снегопад, температура воздуха не опустится ниже минус 7 градусов, сообщил РИАМО во вторник ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
Синоптик отметил, что в Москве и области в ночь на 1 января ожидается облачная погода с небольшим снегопадом.
«В общем будет благоприятная погода для встречи Нового года», - добавил Синенков.
Ранее на сайте Гидрометцентра России сообщалось, что в ночь на 26 декабря в Подмосковье может похолодать до минус 20 градусов. В течение этой недели в Московском регионе ожидается гололедица и небольшой снег.
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