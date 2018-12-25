РИАМО - 25 дек. В новогоднюю ночь жителей Москвы и Подмосковья ожидает небольшой снегопад, температура воздуха не опустится ниже минус 7 градусов, сообщил РИАМО во вторник ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Уже можно предположить, что в Московском регионе в новогоднюю ночь температура будет около минус 3-7 градусов», - сказал Синенков.

Синоптик отметил, что в Москве и области в ночь на 1 января ожидается облачная погода с небольшим снегопадом.

«В общем будет благоприятная погода для встречи Нового года», - добавил Синенков.

Ранее на сайте Гидрометцентра России сообщалось, что в ночь на 26 декабря в Подмосковье может похолодать до минус 20 градусов. В течение этой недели в Московском регионе ожидается гололедица и небольшой снег.

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