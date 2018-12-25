РИАМО - 25 дек. В рамках работ по комплексному благоустройству и озеленению территории парка Победы в Зеленограде приступили к реконструкции одной из подпорных стен, говорится в сообщении пресс-службы департамента капитального ремонта Москвы.

Подпорная стена служит для удержания грунта в местах резкого перепада высот, а также для надежного укрепления склонов. Она была возведена при строительстве парка более 30 лет назад. За время эксплуатации несущая способность стены выдерживать нагрузку снизилась.

«В настоящий момент демонтирована старая облицовка подпорной стены. В ходе работ, в зависимости от состояния, будет частично демонтирована, а затем восстановлена монолитная часть конструкции стены. Также будет обустроен новый железобетонный фундамент, дренажная система и дополнительная конструкция, которая усилит существующую подпорную стену», – отмечается в сообщении.

Вертикальные и горизонтальные поверхности облицуют новыми гранитными плитами. Кроме того, оборудуют цветную архитектурно-художественную подсветку, которая придаст выразительности парку в вечернее время.

Всего на благоустраиваемой территории насчитывается 23 подпорные стены разных габаритов. Самая большая из них разделяет парк Победы и Центральную площадь. В ходе благоустройства все подпорные стены будут приведены в порядок – укрепят несущие конструкции и заменят облицовку.

Парк Победы уже более трех десятков лет пользуется популярностью у жителей Зеленограда, однако существующая инфраструктура озелененной территории находится в неудовлетворительном состоянии. Главная задача благоустройства – сделать территорию более привлекательной, уютной и комфортной для всех категорий граждан. Завершить благоустройство планируется в 2019 году.