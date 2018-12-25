РИАМО - 25 дек. Пять новых остановочных пунктов на радиальных направлениях железных дорог построят для Московских центральных диаметров (МЦД) в 2019-2023 годах, также планируется интеграция МЦК и МЦД на трех направлениях, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Московские центральные диаметры дадут импульс развития прилегающим территориям. В 2019-2023 годах запланировано развитие радиальных железнодорожных направлений и МЦК. Новые остановочные пункты: Октябрьское направление - «Ховрино-2»; Курское направление - «Остафьево»; Киевское направление - «Минская», «Аминьевское шоссе», «Санино», - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что также запланированы работы по интеграции Московских центральных диаметров и МЦК на станциях «Северянин» на Ярославском направлении, «Варшавская» на Павелецком направлении Московской железной дороги, «НАТИ» на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги. Появятся четыре пешеходных перехода через ж/д пути и три конкорса (распределительных зала).

«Первые два диаметра планируется запустить в 2019-2020 годах: МЦД-1 Одинцово-Лобня и МЦД-2 Нахабино-Подольск. Московские центральные диаметры - это 446 километров путей, 221 станция и 17 сквозных маршрутов», - заключил заммэра.

Московские центральные диаметры – новый транспортный проект, в реализации которого участвуют правительство Москвы, ОАО «РЖД», правительство Московской области, министерство транспорта РФ и ГУП «Московский метрополитен». Оператором перевозок будет АО «Центральная пригородная пассажирская компания».

МЦД станет новым видом транспорта, который объединит формат пригородных электричек и метрополитена, создав фактически систему наземного метро.

График работы МЦД будет выстроен, как в столичном метро, – с 05:30 до 01:00. Для комфортной интеграции диаметров с остальным городским транспортом будет разработана удобная билетная система. В целом, по подсчету экспертов, реализация проекта МЦД разгрузит всю транспортную инфраструктуру столицы на 10-12%.