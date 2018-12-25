РИАМО - 25 дек. В текущем году в медицинские учреждения Московской области пришли работать около 320 врачей и фельдшеров, все они стали участниками региональной программы «Земский доктор», говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«В 2018 году в учреждения здравоохранения Московской области, расположенные в сельской местности, трудоустроились 294 врача и 25 фельдшеров», – сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.



Он отметил, что программа «Земский доктор» призвана помочь медицинским специалистам, пришедшим работать в сельские учреждения здравоохранения.

«Участники программы – врачи и фельдшеры – получают единовременную денежную выплату в размере 1 миллиона и 500 тысяч рублей соответственно, которую могут направить на любые цели по своему усмотрению», – подчеркнул Матвеев.

Он добавил, что для привлечения специалистов необходимо создать достойные условия на местах

«Предусмотреть меры поддержки. Нам важно, чтобы не только городские, но и сельские территории были охвачены вниманием врачей. В этом году на поддержку специалистов, пришедших работать в сельские учреждения, из регионального и федерального бюджетов направлено порядка 300 миллионов рублей», – заявил глава министерства Московской области.



Федеральная программа «Земский доктор» реализуется с 2012 года. За это время ее участниками стали почти 1,3 тысячи врачей и фельдшеров в Подмосковье.