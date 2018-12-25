РИАМО - 25 дек. В столице 9 января начнется акция «Елочный круговорот» по сбору новогодних елок, продлится мероприятие до 1 марта, всего будут работать более 480 пунктов по приему деревьев, говорится в сообщении пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

«В этом году акция пройдет с 9 января по 1 марта 2019 года. Всего в столице будут функционировать 473 пункта сбора новогодних елок в разных округах – 13 пунктов на природных территориях (организатор – ГПБУ «Мосприрода» департамента природопользования) и 460 пунктов, организованных префектурами административных округов», – говорится в сообщении.

Цель акции – грамотная утилизация новогодних деревьев, а также привлечение внимания населения к проблеме раздельного сбора отходов. На мусорных полигонах, куда попадают неправильно утилизированные ели, нет условий для их естественного разложения, поэтому органические вещества не могут вернуться в почву.

В рамках акции принимают елки, сосны, пихты. Обязательным условием является отсутствие на дереве елочной мишуры и украшений. Приемка осуществляется бесплатно.

Все собранные деревья перерабатываются в щепу, а в дальнейшем используются для компостирования и производства почвогрунтов.

Акция проводится с 2016 года. Изначально действовал только один пункт приема елок на территории экоцентра «Битцевский лес», и сроки акции были с 9 по 19 января. В 2017 году «Мосприродой» были увеличены сроки проведения акции и количество пунктов приема елок. В 2018 году на ООПТ Москвы и в ЭПЦ было организовано 12 пунктов приема елей, и сроки акции продлили с 9 января по 1 марта – всего 51 день. В 2017 году в ходе акции было собрано 565 новогодних деревьев, а в 2018 году – 7006 елок.