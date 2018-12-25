РИАМО – 25 дек. В подмосковных Котельниках определили три площадки для запуска фейерверков в новогоднюю ночь, сообщил «РИАМО в Люберцах» сотрудник пресс-службы муниципалитета.

«Для применения населением пиротехнических изделий 1-3 классов (опасности – ред.) на территории городского округа Котельники определены следующие открытые площадки: микрорайон Силикат, Яблоневый сад; микрорайон Ковровый, площадка у дома №6; микрорайон Белая Дача, у Дома культуры «Белая Дача», – отметил сотрудник.

Управление потребительского рынка и услуг администрации муниципалитета призывает жителей Котельников покупать только качественную пиротехнику. Приобретать фейерверки, петарды и другие виды пиротехники необходимо в магазинах, продающих сертифицированную продукцию. При этом продавец обязан предоставить разрешительную документацию.