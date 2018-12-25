РИАМО (КЛИН) – 25 дек. В деревне Тиликтино городского округа Клин открыли новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в рамках губернаторской программы «Здравоохранение Подмосковья 2014-2020», сообщила Клинскому информагентству глава городского округа Алена Сокольская.

«В деревне Тиликтино открылся новый ФАП общей площадью порядка 160 квадратных метров. Помимо необходимых медицинских кабинетов и оборудования, фельдшерско-акушерский пункт оснащен санузлами, комнатой пребывания для пациентов, а также жильем для медицинского работника и его семьи», – сказала Сокольская.

По данным агентства, на строительные работы объекта из бюджета области выделили порядка 11,6 миллионов рублей. Аналогичные модульные пункты ранее построили в деревнях Давыдково и Пипивино.

По словам Сокольской, в новом ФАПе будут наблюдаться жители населенных пунктов Акатово, Тиликтино и посетители дома отдыха «Чайковский». Всего порядка 700 человек. Летом число пациентов может увеличиться в два-три раза за счет дачников.

«Названные населенные пункты – это самые отдаленные уголки нашего округа. Приятно, что квалифицированная медицинская помощь будет максимально приближена к нашим жителям. Это залог своевременной диагностики заболеваний на ранних стадиях, а значит и сохранения здоровья», – добавила Сокольская.

По сведениям агентства, на территории городского округа Клин на сегодняшний день работают 26 фельдшерско-акушерских пунктов. В начале 2019 года планируется сдать в эксплуатацию модульный фельдшерско-акушерский пункт в поселке Выгол.