РИАМО - 25 дек. Первые образцы перильных ограждений из композитных материалов совсем скоро начнут устанавливать на мостах первого пускового комплекса ЦКАД-1, говорится в сообщении пресс-службы госкомпании «Автодор».

«Пилотным объектом для внедрения этой новинки станет Первый пусковой комплекс строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги, где вместо привычных металлических конструкций перильные ограждения на мостах будут сделаны из стеклопластиковых профилей, специально разработанных для этой автодороги», – говорится в сообщении.

У них есть целый ряд преимуществ: они долговечнее, потому что не ржавеют, абсолютно электробезопасны, выглядят красиво, могут быть яркими. Кроме того, части таких конструкций несложно заменить в случае повреждения.

«При этом сломать такое ограждение совсем не просто – каждый элемент выдерживает нагрузку в 700 килограммов. Ведь композитные материалы прочны, их используют для изготовления, например, кузовов спортивных машин и даже бронежилетов», – подчеркивается в материале.

Особенность именно этих изделий в том, что их прессуют на специальных станках, а не методом ручной формовки. Это повышает качество, делает конструкции прочнее.

ЦКАД – кольцевая трасса, которая пройдет в 50 километрах от МКАД. Проект строительства дороги состоит из пяти пусковых комплексов, которые будут реализованы по принципу государственно-частного партнерства. В настоящее время строится 339 километров дороги, а общая протяженность трассы составит около 530 километров. Реализацию проекта планируется завершить к 2025 году.

Строительство ЦКАД – первый инфраструктурный мегапроект, частично финансируемый из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Общая стоимость его реализации оценивается в более чем 300 миллиардов рублей, из которых 150 миллиардов будет профинансировано за счет средств ФНБ.