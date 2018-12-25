РИАМО - 25 дек. Четыре остановочных пункта построили для интеграции Московского центрального кольца с Московскими центральными диаметрами в текущем году, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«В 2018 году построено и реконструировано 52,7 километра путей и четыре новых остановочных пункта в целях интеграции МЦК с МЖД на Савеловском направлении – «Окружная»; на Курском направлении – «Новохохловская»; на Рижском направлении – «Ленинградская»; на Горьковском направлении – «Карачарово», – сказал Хуснуллин.

Он добавил, что состоялась реконструкция третьего и четвертого главных путей на участке Царицыно – Подольск Курского направления МЖД – 12,9 километра. Также было запущено движение по четвертому главному пути на участке Карачарово – Реутово Горьковского направления МЖД протяженностью 9,3 километра.

«Также запущено движение по третьему главному пути на участке Москва – Одинцово направления МЖД – 24,3 километра и по Усовской ветке Смоленского направления МЖД протяженностью 6,2 километра», – заключил Хуснуллин.

Московские центральные диаметры – новый транспортный проект, в реализации которого участвуют правительство Москвы, ОАО «РЖД», правительство Московской области, министерство транспорта РФ и ГУП «Московский метрополитен». Оператором перевозок будет АО «Центральная пригородная пассажирская компания».

МЦД станет новым видом транспорта, который объединит формат пригородных электричек и метрополитена, создав фактически систему наземного метро.

График работы МЦД будет выстроен как в столичном метро – с 05:30 до 01:00. Для комфортной интеграции диаметров с остальным городским транспортом будет разработана удобная билетная система. В целом, по подсчету экспертов, реализация проекта МЦД разгрузит всю транспортную инфраструктуру столицы на 10-12%.