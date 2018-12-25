РИАМО - 25 дек. С опережением графика отремонтированы два путепровода на федеральной трассе М-9 «Балтия» в Московской области, расположенные на 84-м и 88-м километрах в городском округе Истра, говорится в сообщении пресс-службы ФКУ «Центравтомагистраль».

«Работы удалось завершить на два месяца раньше запланированного срока. Мостовики отремонтировали пролетные строения путепроводов, крайние и промежуточные опоры, заменили гидроизоляцию. Верхний слой дорожного покрытия выполнили из высокопрочного литого асфальтобетона. Для повышения безопасности движения смонтировали перильное ограждение из композитных материалов», – говорится в сообщении.

На проезжей части обустроили новые деформационные швы – элементы, разделяющие пролетное строение на отдельные блоки для обеспечения устойчивости сооружения к динамическим нагрузкам.

«Была выбрана технология устройства швов закрытого типа – из смеси полимерно-битумной мастики и минерального заполнителя (одно-фракционного щебня). Среди преимуществ такого вида швов – сохранение непрерывности асфальтобетонного покрытия, плавность проезда, водонепроницаемость и долговечность», - поясняется в материале.

Подпорные стены сооружений укрепили с помощью анкерных свай. Анкер – это специальная высокопрочная штанга, которую используют для бурения скважины. После окончания работ она не извлекается, а остается внутри конструкции в качестве армирующего элемента.

Всего в текущем году по заказу ФКУ «Центравтомагистраль» было отремонтировано 14 путепроводов и девять мостов, расположенных на федеральных трассах Московской и Калужской областей.