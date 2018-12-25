РИАМО - 25 дек. В Раменском районе Подмосковья, сельском поселении Верейское прошла традиционная новогодняя ярмарка, организаторы учли пожелания покупателей и для большего комфорта поставили шатер, в котором были предусмотрены отопление и свет, говорится в сообщении пресс-службы администрации района.

Ярмарка прошла с 17 по 23 декабря на территории парковки торгового центра «Солнечный» на пересечении улиц Гагарина и Театральная.

«На ярмарке были представлены разнообразные продукты питания к праздничному столу: рыба и морепродукты, мясные деликатесы, сыры, масло и молочная продукция. А что за Новый год без елки? Огромный выбор искусственных елей и живых елок ждал своих покупателей», — говорится в сообщении.

В отделе промтоваров можно было купить обувь и верхнюю одежду, кожгалантерею и платки, бижутерию и печатную продукцию.

На ярмарке также организовали розыгрыш призов, культурную программу, мастер-класс кузнечного дела. Кроме того, на ярмарке был установлен ящик для писем Деду Морозу.