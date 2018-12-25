РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 25 дек. Жители городского округа Люберцы подали более 550 обращений на портал «Добродел» за прошедшую неделю, чаще всего горожане жаловались на нарушения графика вывоза бытовых отходов, сообщается на интернет-портале.

«С 15 по 21 декабря через портал «Добродел» были поданы 552 жалобы от жителей городского округа Люберцы. Самой популярной темой стал вопрос нарушения графика вывоза бытовых отходов – 18 заявок», – говорится в сообщении.

Кроме того, на портал поступило 14 обращений по поводу нарушения графика движения автомобильного транспорта. Тринадцать жалоб подали на нарушение правил уборки и вывоза загрязненного снега и наледи на газонах, еще 13 обращений касались нарушения правил уборки от снега и наледи внутридворового проезда и тротуаров. Также 13 человек обратили внимание на нарушение правил уборки пешеходных дорожек.

Пользователи портала подтвердили вынесение решения по 330 жалобам. На данный момент по заявлениям граждан привели в надлежащее состояние 18 деревьев и кустарников. По 13 заявкам провели ремонт фасадов нежилых зданий, объектов и ограждений. Помимо этого, по 11 обращениям решили проблему неработающих фонарей освещения на улицах и площадях, а еще по 10 жалобам – устранили нарушение графика вывоза мусора.