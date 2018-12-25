РИАМО - 25 дек. Москомархитектура за 2018 год согласовала 10 проектов новых станций метрополитена, восемь из них – станции Большой кольцевой линии, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«За последние годы мы, безусловно, сделали большой шаг в плане качества проектов новых станций. Они интересные, индивидуальные и отражают наше время. Вполне естественно, что их много – темпы строительства метрополитена у нас очень высокие. Как упоминал мэр Москвы Сергей Собянин, Большая кольцевая линия после всех работ станет самой длинной кольцевой веткой в мире», - сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

В этом году согласованы проекты станций Большой кольцевой линии «Рубцовская», «Проспект Вернадского», «Аминьевское шоссе», «Авиамоторная», «Шереметьевская», «Нижние Мневники», «Улица Народного Ополчения» и «Воронцовская». Помимо этого, был согласован проект нового вестибюля станции «Окружная» Люблинско-Дмитровской линии, а также проект станции «Косино» Некрасовской линии. Все они выполнены с индивидуальным подходом.

Так, в основу концепции станции «Нижние Мневники» легло объединение разных частей станции свободно стоящими красными опорами. В центре платформы архитекторы сформировали красный «объект», элементы которого повторяются в разных частях станции. Отсюда красные балки над эскалаторами, колонны и фрагменты потолка в вестибюле.

На станции «Шереметьевская» вестибюль будет держаться на опорах в виде шаров, по шесть метров в диаметре каждый. В отделке архитекторы предлагают использовать натуральный камень – светлый для опор и потолков и темный для пола – это добавит всему проекту объема и контрастности.